Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-РГ15.01.2020 11:38

«Спектр-РГ» исследует небесную сферу

В настоящее время оба телескопа на борту российского космического аппарата «Спектр-РГ», разработанного в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), успешно прошли этап тестирования оборудования и ведут наблюдения в рамках калибровок и ранней научной программы.

В декабре 2019 года орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» начала сканирование небесной сферы в режиме вращения. Первое изображение всей небесной сферы в рентгеновском диапазоне длин волн будет получено в течение 6 месяцев. Запланировано, что такой режим работ продлится 4 года. За это время будет проведено 8 полных обзоров всей небесной сферы, по данным которых будут составлены новые карты расположения рентгеновских источников во Вселенной.

10 декабря 2019 года была проведена очередная коррекция поддержания рабочей орбиты аппарата в окрестности точки L2. Все служебные и научные системы аппарата сегодня функционируют штатно. Проведение следующей коррекции аппарата «Спектр-РГ» планируется в конце января 2020 года.

Стоит отметить, что в бортовой комплекс управления космическим аппаратом «Спектр-РГ» заложены разнообразные технические возможности. Так, в проверочных наблюдениях различных объектов был реализован режим, в котором поле зрения телескопа перемещается, описывая «змейку» внутри выбранной площадки на небе. Это даёт несколько технических преимуществ при наблюдениях телескопами обсерватории отдельных участков неба (т.н. «площадок»).

Во-первых, изображения источников получаются более четкими, по сравнению с точечным наведением. Во-вторых, это позволяет уменьшить систематические неопределенности фона таким образом, что появляется возможность получать высококачественные изображения объектов, размер которых многократно превышает размер поля зрения телескопов.

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина, запущен 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур, создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев; научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия): доктор физ.-мат. наук Михаил Павлинский; научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия): доктор Петер Предель.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

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