Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ИКИ РАН#Спектр-РГ15.01.2020 13:52

Спектр-РГ: полгода в космосе

Полгода назад, 13 июля 2019 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и уникальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» на борту. Аппарат 100 дней совершал перелет в окрестность точки либрации L2 системы «Солнце — Земля», где в настоящее время проводит первый обзор всего неба.

На этапе перелета проведены калибровки и юстировки обоих телескопов, проверка служебных систем, а также пробные научные наблюдения. Служебные системы российского космического аппарата «Спектр-РГ», разработанного в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и все 14 модулей телескопов ART-XC (ИКИ РАН) и eROSITA (МРЕ, Германия) продолжают работать в штатном режиме, ежедневно поставляя ученым новые данные.

На стадии летных калибровок и первых научных наблюдений в ходе ежедневных сеансов связи с борта космического аппарата было принято 360 гигабайт научных данных с помощью трех наземных станций. Первые результаты этих наблюдений были представлены на пресс-конференции 22 октября 2019 года, организованной Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с ИКИ РАН, а также на Всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра — 2019», которая прошла в декабре в Институте космических исследований РАН.

8 декабря 2019 года российская обсерватория начала обзор всего неба. Совершая по шесть оборотов в день вокруг оси спутника, направленной на Солнце, телескопы обсерватории уже к июню 2020 года первый раз просканируют всю небесную сферу в рентгеновских лучах, а всего за четыре года планируется сделать восемь таких обзоров.

На изображении выше показана (в галактических координатах) одна шестая часть неба, для которой были получены данные в первый месяц обзора. За это время российский рентгеновский телескоп ART-XC зарегистрировал более 3 миллионов жестких рентгеновских фотонов (с энергиями от 4 до 30 кэВ) из дальнего космоса. Все они нанесены на представленную карту.

Для демонстрации огромного научного потенциала этих данных также показаны, в сильно увеличенном масштабе, два небольших фрагмента этой карты. На первом из них виден протяженный объект — горячий остаток сверхновой Кассиопея А, взорвавшейся около 300 лет назад в галактике Млечный Путь (с помощью цветовой гаммы показан снимок, полученный телескопом ART-XC в жестком рентгеновском диапазоне, а с помощью контуров — изображение в мягком рентгеновском диапазоне, полученное ранее германской обсерваторией ROSAT).

На второй площадке видны сразу три точечных источника: рентгеновские двойные системы V395 Car и MAXI J0911-655 в нашей Галактике, в которых вещество с обычной звезды перетекает на нейтронную звезду (во втором случае сильно замагниченная нейтронная звезда вращается вокруг своей оси 340 раз в секунду), а также сейфертовская галактика IRAS 09149-6206 на расстоянии 840 миллионов световых лет от нас, в которой происходит аккреция межзвездного вещества на сверхмассивную черную дыру.

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина, создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Проведение исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной.

Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев; научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия): доктор физ.-мат. наук Михаил Павлинский; научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия): доктор Петер Предель.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

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