Source: Russia – Council of the Federation

Проблемы, обозначенные в Послании, безусловно, назрели, но задачи по их глобальному разрешению поставлены очень своевременно, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал предложения ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию РФ.

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Как считает сенатор, проблемы, обозначенные в Послании, безусловно, назрели, и задачи по их глобальному разрешению поставлены очень своевременно. «Именно сейчас, когда наша экономика стала одной из наиболее защищенных от внешнего воздействия экономик мира, решение острых социальных задач становится возможно и продуктивно. Опыт работы в условиях санкционного противостояния позволил укрепить нашу экономику, самое время приступить к решению тех социальных вопросов, которые были озвучены в Послании», — уверен парламентарий.

Сергей Белоусов подчеркнул, что следует учитывать тот факт, что колоссальная работа, проведенная по минимизации возможных внешних угроз, модернизация вооруженных сил, возвращение им прежнего статуса, также позволяют в ближайшее время сосредоточиться на решении вопросов социальной направленности.

Наша экономика стала одной из наиболее защищенных от внешнего воздействия экономик мира

«В целом все выступление Президента было посвящено главной идее – сбережению и приумножению народа России. Для реализации этой идеи предусмотрены не только колоссальные материальные средства, но и не менее масштабные организационные изменения, касающиеся молодой семьи, новорожденных детей, ясельного обеспечения, школьного и вузовского образования и дальнейшего трудоустройства».

Очень важно, по мнению Сергея Белоусова, что глава государства счел важным в своём Послании обозначить необходимость соблюдения высоких экологических стандартов при развитии любых отраслей экономики. А заявление Президента о том, что с 2021 г. производители и импортеры упаковок начнут нести затраты на её утилизацию, в значительной степени развяжет узел наиболее узких проблем в этом направлении и серьезно продвинет решение вопросов, связанных с переработкой вторичного сырья, уверен законодатель.

Касаясь темы празднования юбилея Победы, сенатор отметил, что актуальность патриотического воспитания будет только возрастать, в том числе и потому, что попытки переписать историю сохранятся. «Организуя и участвуя в юбилейных мероприятиях, важно стремиться к внутреннему единству всего российского общества. В этом была и будет настоящая сила нашего великого народа», — резюмировал парламентарий.

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