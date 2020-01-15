Т. Кусайко: В Послании Президента РФ Федеральному Собранию большое внимание уделено социально значимым вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Беспрецедентные меры направлены на поддержку и защиту семей с детьми, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области отметила, что в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию большое внимание уделено социально значимым вопросам, а именно — решению демографической проблемы, повышению благосостояния людей, защите детства и материнства, вопросам здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения.

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«Глава государства озвучил целый ряд социальных инициатив, направленных, в первую очередь, на увеличение рождаемости и повышение благосостояния жителей нашей страны. Беспрецедентные по своим объемам и масштабам меры направлены на поддержку и защиту семей с детьми», — сказала сенатор.

Беспрецедентные по своим объемам и масштабам меры направлены на поддержку и защиту семей с детьми

Парламентарий подчеркнула важность реализации таких мер, как увеличение размера материнского капитала на второго и последующих детей, продление этой программы до 2026 г., введение маткапитала при рождении первого ребенка, выплата пособий на детей до семи лет, снижение процентной ставки по ипотеке для молодых семей, для семей с двумя и более детьми.

Татьяна Кусайко особо отметила внимание, которое Президент уделил вопросам здравоохранения. «Акцент остается на первичном звене и подготовке медицинских кадров. Уверена, что предложенные главой государства изменения в системе приема в медвузы, а также в самом обучении, увеличение квотирования целевых мест по самым востребованным специальностям, а также то, что регионы будут самостоятельно формировать запросы на квоты по дефицитным специальностям, решит проблему кадрового дефицита».

Сенатор добавила, что в Послании затронута еще одна острая тема -лекарственное обеспечение. Предложенное Президентом создание единого сквозного регистра получателей препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по квоте, поможет ее решить, уверена парламентарий.

«Важными в Послании являются слова о том, что необходимые поправки в Конституцию Российской Федерации, хотя и не затрагивают ее фундаментальных основ и могут быть утверждены парламентом, все же они требуют одобрения граждан», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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