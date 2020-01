Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Žaņa Lipkes memoriālu

Valsts prezidents Egils Levits šodien apmeklēja Žaņa Lipkes memoriālu, kur ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēniem pārrunāja II Pasaules kara vēsturi, tā laika noziegumus pret cilvēci, holokaustu, kā arī runāja par pretestības dažādajām formām tautā, t.sk. glābjot ebrejus no nacistiskās Vācijas veidotajām geto nometnēm. Skolēni apstiprināja, ka izjūt lepnumu par Žaņa Lipkes ģimeni un citiem cilvēkiem, kuri, riskējot ar savu dzīvību, bija gatavi glābt savus līdzpilsoņus no drošas nāves.

Source: President of Latvia in Latvian