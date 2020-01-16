А. Клишас: Следующее заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ состоится 17 января

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является сопредседателем рабочей группы.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что следующее заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию состоится в пятницу в 12 часов дня в Институте законодательства при Правительстве РФ.

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Рабочая группа по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию, образована распоряжением Президента РФ. Андрей Клишас является ее сопредседателем. В состав рабочей группы вошли парламентарии, представители Общественной палаты РФ, региональных законодательных органов государственной власти, общественных организаций, юристы, эксперты.

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