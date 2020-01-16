Б. Жамсуев: Российские и монгольские парламентарии продолжат укреплять стратегическое взаимодействие

Source: Russia – Council of the Federation

Член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Государственным Хуралом Монголии провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в России.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Государственным Хуралом Монголии Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсуренгийн Даваа.

Обсуждены вопросы работы российских и монгольских законодателей в рамках групп дружбы и парламентского взаимодействия, а также темы дальнейшего развития приграничного и межрегионального сотрудничества.

Баир Жамсуев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсуренгийн Даваа

«На протяжении многих десятилетий Монголия является одним из наших ключевых стратегических партнеров. Этому способствуют общность экономических интересов, традиционно тесные связи между нашими народами, близость подходов ко многим актуальным проблемам международной повестки, тем более последние годы, отмечаем последовательную активизацию двустороннего политического диалога, и уровень наших двусторонних отношений и сотрудничества поднялся до всеобъемлющего стратегического российско-монгольского партнерства»,- подчеркнул Баир Жамсуев. Он отметил укрепление взаимодействия двух стран в экономической и социальной сферах.

Обсуждены вопросы работы российских и монгольских законодателей в рамках групп дружбы и парламентского взаимодействия

В ходе встречи особое внимание обращено работе, связанной с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, и предотвращению фальсификации истории Второй Мировой войны.

«Монголия поддержала Советский Союз в борьбе с гитлеровской Германией помощью сравнимой по объему с ленд-лизом. Так, например, только монгольских лошадей было направлено на фронт более пятисот тысяч голов. Монгольская армия за годы Второй Мировой войны усиленная и обученная, стала серьезным противовесом Квантунской японской армии, а в августе 1945 года каждый десятый монгол принял участие в освобождении Китая — все эти факты только подтверждают беспримерный союзнический подвиг монголов», — отметил сенатор.

Баир Жамсуев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсуренгийн Даваа

Баир Жамсуев также проинформировал о проводимой работе по подготовке международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» и от имени оргкомитета попросил Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии Дуламсуренгийна Даваа оказать содействие монгольской делегации по участию фестивале в июле 2020 года в Забайкальском крае.

Стороны условились о проведении дальнейших встреч по развитию международных и межпарламентских отношений.

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