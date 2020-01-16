Встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Source: President of Russia – Kremlin

Состав рабочей группы утверждён распоряжением Президента от 15 января 2020 года.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Как вы знаете, вчера, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, я высказал свои соображения по поводу возможных поправок в Конституцию Российской Федерации, имея в виду ту дискуссию, которая так или иначе уже у нас в стране в обществе развернулась.

И хотел бы в этой связи вот что сказать. Во-первых, вам большое всем спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе. Для неё нужны не только профессиональные знания (я об этом чуть позже скажу), но и политический и жизненный опыт. Это чрезвычайно важные составляющие профессиональные для тех людей, которые будут работать над этим важнейшим решением.

И в начале хотел бы вот что сказать ещё: поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства.

Речь, в том числе, о новом порядке назначения Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров.

Я ещё раз хочу сказать – вчера формат Послания не позволял углубляться в детали, но мне кажется, что в этом есть большой смысл: Россия, оставаясь президентской республикой, всё-таки становится более открытой. И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается.

Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность – не только за назначенных министров, заместителей и самого Председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит Правительство. Такая более тесная связка между парламентом и Правительством, мне кажется, уже востребована.

Ещё раз хочу сказать: представьте себе, назначается Председатель Правительства – Президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом Председатель Правительства идёт не к Президенту со своими предложениями, а идёт в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя Председателя Правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у Правительства в отношениях и в работе друг с другом.

Ещё раз хочу к этому вернуться и считаю, что это чрезвычайно важно – уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве – Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у Президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия. Это совершенно обязательный, на мой взгляд, императив, иначе мы уйдём туда совсем, в парламентскую республику. С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией это, на мой взгляд, сегодня для России было бы очень серьёзным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось.

Продолжение следует.

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