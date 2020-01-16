В. Бондарев: Усиление роли законодательной ветви в структуре российской власти свидетельствует о стабильной обстановке внутри страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

Тот факт, что Президент Российской Федерации в нынешнем Послании Федеральному Собранию не акцентировал внимание на вопросах обороноспособности страны, свидетельствует о стабильном, не вызывающем никаких нареканий состоянии дел в данной сфере, об отсутствии каких‑то серьезных проблем, считает председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

По его словам, поручения Президента России, данные по итогам Послания 2018 года в части обеспечения военной безопасности страны, успешно реализованы или реализуются. «Новейшее оружие выходит в серийное производство, поступает в войска, уже служит по своему назначению. Мы опережаем весь мир по научным разработкам в области обороны, а также по практической эффективности оружия и боевой техники. И главное: ядерный арсенал России самый мощный в мире, что подтвердил в своей речи глава государства».

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«В нынешнем Послании Президент подчеркнул, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед. Хотя он также призвал не почивать на лаврах, а внимательно отслеживать действия других стран в данной сфере, разрабатывать боевые комплексы и системы нового поколения. Что мы, собственно говоря, и делаем», — сказал Виктор Бондарев.

Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед

Он отметил, что в настоящее время на повестке дня находятся другие злободневные вопросы: стимулирование демографического роста, улучшение ситуации в социальной сфере (в первую очередь в системах здравоохранения и образования), экономическое развитие, повышение уровня жизни граждан, а также совершенствование и в определенном смысле модернизация политической системы. «Вот что сейчас выходит на первый план в нашей стране, обладающей одной из лучших, а по каким‑то показателям лучшей армией мира».

«Сбережение народа – приоритет внутренней политики России», — сказал Виктор Бондарев, подчеркнув, что серьезная концентрация внимания на внутренней политике стала возможной именно благодаря тому, что любую угрозу извне Вооруженные Силы Российской Федерации эффективно устранят.

Сбережение народа – приоритет внутренней политики России

Парламентарий также обратил особое внимание на то, что у сенаторов появятся новые полномочия, связанные с отрешением от должности – по представлению главы государства – судей Верховного и Конституционного Судов, а также с рассмотрением кандидатур на должности руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров. «Полномочия – это всегда дополнительная ответственность. Мы к ней готовы», — заявил сенатор.

«Важен и красноречив сам факт усиления роли законодательной ветви в структуре российской власти: он свидетельствует о стабильной обстановке внутри страны, ведь в кризисные моменты, напротив, властные полномочия концентрируются в руках исполнительной власти. В любом случае принцип разделения властей и их баланса как соблюдался, так и будет неукоснительно соблюдаться», — заключил Виктор Бондарев.

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