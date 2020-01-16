В. Матвиенко: До конца весенней сессии планируем провести основную часть работы по выполнению поручений Президента РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы оперативно включились в работу по выполнению поручений, озвученных Президентом России в Послании Федеральному Собранию.

Сенаторы оперативно включились в работу по выполнению поручений, озвученных Президентом России в Послании Федеральному Собранию. Об этом заявила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга .

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Спикер сообщила, что на состоявшемся в четверг, 16 января, заседании Совета палаты всем комитетам СФ поставлена задача представить до вечера пятницы свои предложения.

Под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики будет подготовлен план действий СФ по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. Этот документ, как ожидается, Совет палаты утвердит во вторник, 21 января.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, сенаторы будут взаимодействовать с профильными комитетами Государственной Думы по подготовке необходимых законопроектов.

Председатель верхней палаты парламента также напомнила, что ряд сенаторов включен в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Сенаторы будут взаимодействовать с профильными комитетами Государственной Думы по подготовке необходимых законопроектов

«Это трудная работа, требующая большого внимания. Настроены до конца весенней сессии ее завершить, принять все необходимые документы, чтобы можно было работать в новом правовом поле».

Валентина Матвиенко также напомнила, что в Послании Президент высказал предложения о расширении полномочий Совета Федерации. «Это требует решения процедурных вопросов. Работу возглавит заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области », — сообщила она.

Как отметила спикер, уже обсуждаются соответствующие механизмы с тем, чтобы после принятия всего пакета законов можно было утвердить порядок проведения консультаций, внести необходимые изменения в Регламент Совета Федерации.

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