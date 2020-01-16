В Москве перед судом предстанут два бывших сотрудника полиции, обвиняемые в получении взятки в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Таганская межрайонная прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших оперуполномоченных отдела уголовного розыска одного из столичных УВД. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2019 года злоумышленники в ходе телефонных переговоров и личных встреч убедили потерпевшего передать им денежные средства в размере 400 тыс. рублей за проведение проверки по его заявлению о преступлении.

19 сентября 2019 года сообщники получили от потерпевшего, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, требуемую сумму, после чего были задержаны.

Уголовное дело направлено в Таганский районный суд для рассмотрения по существу. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста.

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