В Нижегородской области прокуратурой пресечена приемка некачественно выполненных работ, в результате чего 12 млн рублей остались в областном и местном бюджетах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ардатовского района Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог на 16 улицах районного центра в рамках муниципального контракта, заключенного местной администрацией с ООО «Ромэдстрой-НН» на сумму более 20 млн рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджета Нижегородской области и местного бюджета.

После выполнения работ заказчиком проведены лабораторные испытания асфальтобетонных образцов в коммерческой организации, которые дали положительный результат. Заказчиком планировалось подписание акта приемки выполненных работ.

При этом ранее, в отношении образцов с отдельных улиц проводилось исследование испытательной лабораторией отдела контроля качества главного управления автомобильных дорог области, которое выявило несоответствие образцов требованиям ГОСТ и СНиП по водонасыщению и коэффициенту уплотнения.

В связи с наличием оснований полагать, что в рамках указанного муниципального контракта выполнены работы ненадлежащего качества, прокуратурой района организовано проведение дополнительных испытаний асфальтобетонных образцов на улицах, отремонтированных в рамках муниципального контракта, с привлечением к отбору образцов специалистов областного учреждения «ГУАД».

Прокурором главе администрации объявлено предостережение о недопустимости приемки и оплаты выполненных работ до получения результатов дополнительных испытаний.

По результатам исследования установлено, что только 42 % отобранных образцов соответствуют требованиям ГОСТ и СНиП.

Выполненные работы в рамках муниципального контракта приняты и оплачены частично.

В общей сложности более 12 млн рублей остались в областном и местном бюджете.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI