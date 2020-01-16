Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа прокомментировала Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

«Послание — это самое важное для страны, для каждого из нас, независимо от занимаемой должности и социального статуса, событие, оно обращено к каждому, отвечая на главные запросы, которые волнуют сегодня всех».

По словам сенатора, Владимир Путин поставил четкие задачи, реализация которых потребует от законодательной и исполнительной власти оперативной слаженной работы как на федеральном, так и на региональном уровне. «Важно, чтобы колоссальные средства, которые будут выделены из федерального бюджета на выполнение президентских инициатив, были эффективно использованы на местах, чтобы люди почувствовали на себе позитивные изменения», — сказала законодатель.

Важно, чтобы колоссальные средства, которые будут выделены из федерального бюджета на выполнение на выполнение президентских инициатив, были эффективно использованы на местах

Президент РФ подчеркнул, что для страны главная ценность — это семья, от благополучия семьи зависит благополучие государства. Выплата материнского капитала за рождение первого ребенка, повышение материнского капитала за рождение второго ребенка, выплата пособий на детей до семи лет – серьезная материальная поддержка для семьи, которая является основой общества, и где формируются ценностные ориентиры, и, конечно, это огромный стимул для повышения рождаемости, считает парламентарий.

По мнению Ольги Старостиной, для северных регионов очень важно, что будет обеспечено бесплатное горячее питание в начальной школе. «Особенно, это касается наших сельских школ в удаленных населенных пунктах. Решение этого вопроса давно стоит на повестке дня. Теперь это стало возможным, благодаря инициативе Президента».

Сенатор назвала еще одну острую проблему волнующую арктические территории страны – это ликвидация дефицита медицинских кадров. Вопрос будет решен, по мнению Ольги Старостиной, благодаря инициативам Президента по увеличению бюджетных мест в ВУЗах и увеличению квотирования целевых мест по востребованным специальностям, в формировании запросов на которые будут участвовать регионы. Они же и должны будут гарантировать дальнейшее трудоустройство.

«Послание Президента направлено в будущее и определяет развитие нашей страны на длительную перспективу. И как отметил глава государства — эта перспектива в «гармонии между уровнем благосостояния людей и тем, чтобы быть Великой державой», — подчеркнула Ольга Старостина.

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