В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации состоялось собрание коллектива учебного заведения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации под руководством ректора Оксаны Капинус состоялось собрание коллектива учебного заведения.

Ректор университета представила коллективу директора Санкт-Петербургского юридического института Анастаса Спиридонова, а также заместителя директора учебного заведения Алексея Коропа, назначенных на должности Генеральным прокурором Российской Федерации.

В собрании приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров, советник Генерального прокурора Российской Федерации Татьяна Васильева, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко, первый заместитель прокурора Ленинградской области Виктор Балдин, руководство и коллектив института.

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