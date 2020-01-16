Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал ряд тем, затронутых в Послании Президента РФ Федеральному Собранию.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики комментируя Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина, назвал «мощным» блок решений по улучшению демографии.

«Это не общие слова о помощи и поддержке, а реальные вещи: материнский капитал уже на первого ребенка с января 2020 года, на второго — программа маткапитала сохранится до 2026 года, а за третьего ребенка государство возьмет на себя выплату части ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей», — перечислил сенатор.

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По его мнению, это важный момент особенно для республик Северного Кавказа, где всегда была и остается самая высокая рождаемость в стране.

«Малоимущим семьям до достижения ребенком трех лет будут платить ежемесячное пособие, средняя сумма которого составит 11 тысяч рублей, и еще потом до семилетнего возраста по 5,5 тысяч рублей. Полностью поддерживаю такое решение. Ежемесячная материальная поддержка — одна из самых эффективных мер», — продолжил Мохмад Ахмадов.

Выступление главы государства было сконцентрировано на двух темах, по которым необходимо добиться прорыва, — повышение благосостояния россиян и преодоление демографической ямы, заложенной в 1997–1999 гг.

Парламентарий отметил, что выступление главы государства было сконцентрировано на двух темах, по которым необходимо добиться прорыва, — повышение благосостояния россиян и преодоление демографической ямы, заложенной в 1997–1999 гг., когда падение рождаемости было даже большим, чем в военном 1943 г.

«Благодаря ранее выбранному курсу в стране продолжительность жизни превысила 77 лет, а уровень младенческой смертности достиг исторического минимума. Отрадно, что работа будет продолжена», — подчеркнул законодатель.

Мохмад Ахмадов поддержал предложение главы государства об изменении в новом учебном году порядка приема в вузы по медицинским специальностям, при котором значительно увеличивается число квот на целевой прием по заявкам регионов. «Для северокавказских республик и для Чечни, в частности, это важная тема: у нас по‑прежнему не хватает учителей и медработников. Специалисты этих профессий остаются самыми востребованными в Республике».

Сенатор отметил, что численность недостающих медицинских и педагогических кадров продолжает увеличиваться ежегодно, в том числе по причине большого числа строящихся школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

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