Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщил о ключевых мероприятиях Комитета СФ по международным делам на весеннюю сессию Совета Федерации 2020 года.

Наращивание темпов межпарламентского сотрудничества в свете 75-й годовщины Великой Победы – одно из направлений работы нашего Комитета СФ в весеннюю сессию 2020 года, сообщил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Он напомнил, что 13 января в г. Канберра (Австралия) начала работу 28-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). В мероприятии принимают участие делегации тридцати двух парламентов стран-участниц, наблюдатели и приглашенные гости Форума.

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В составе делегации Федерального Собрания Российской Федерации — председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

«Члены российской делегации работают в профильных группах по согласованию проектов резолюций, внесенных Российской Федерацией для рассмотрения на 28-й сессии АТПФ: политической, экономической и группе по вопросам женщин-парламентариев», — отметил Константин Косачев.

Он подчеркнул, что члены Комитета СФ по международным делам продолжат наращивать усилия в работе с «трудными» партнерами. «У нас есть определенные заделы с американцами, британцами. Речь идет о вопросах безопасности и контроля над вооружениями».

Особое внимание будем уделять продвижению, прежде всего в ООН, российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Как отметил сенатор, 2020 год – особый для каждого россиянина – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В этой связи особое внимание будем уделять продвижению, прежде всего в ООН, российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Надеемся на принятие резолюции ГА ООН в мае. Мы уже добились признания нашей формулы о недопущении узаконивания ревизионистских трактовок истории и пересмотра итогов Второй мировой войны со стороны МПА СНГ и АТПФ, теперь будем работать и на других парламентских площадках, в том числе, на 142-й Ассамблее МПС, которая состоится в 2020 году».

Кроме этого, напомнил Константин Косачев, российской стороной недавно был инициирован запуск Глобальной парламентской кампании, предусматривающей принятие Хартии международного парламентаризма. Работа над проектом Хартии будет вестись совместно всеми заинтересованными парламентами-членами МПС в течение ближайшего года с тем, чтобы принять ее во время 142-й Ассамблеи.

По словам сенатора, в конце января члены Комитета СФ примут участие в XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях на тему «Великая Победа: наследие и наследники», а после – в Пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в «круглом столе» на тему «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность».

Также глава Комитета СФ по международным делам сообщил, что на февраль намечено проведение «круглого стола» на тему «Будущее Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». А во исполнение резолюции V Международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте будет проведена международная конференция «Ялта 1945: уроки истории».

«Объединение БРИКС играет весьма существенную роль как в плане содействия двустороннему и многостороннему сотрудничеству государств-участников, так и в более глобальном контексте. Поэтому в планах Комитета особое внимание уделено вопросу развития парламентского измерения этой организации», — отметил Константин Косачев.

Он сообщил, что в марте-апреле состоится Форум женщин-парламентариев БРИКС «на полях» 15-й сессии Форума женщин-спикеров парламентов Межпарламентского союза.

«Комитет продолжит проводить курс на расширение межпарламентского сотрудничества Совета Федерации в многосторонних форматах», — подчеркнул Константин Косачев.

По его словам, в марте состоится совместное заседание КМД Египта и Совета Федерации, пройдет «круглый стол» на тему «Россия – Франция: повестка дня, основанная на доверии?», а в апреле запланировано проведение «круглого стола» на тему «Парламентская дипломатия: возможности и механизмы».

«Естественно, в планах у нас и совместные заседания с важными партнерами по Евразийской интеграции. С коллегами из Армении и Казахстана мы держим ритм привилегированного партнерства».

Константин Косачев напомнил, что в 2020 году исполняется 75 лет со дня основания ООН. «Отстаиваем верховенство международного права, а не порядка, основанного на правилах. На этом направлении сосредоточим усилия на контактах с западными партнерами. У нашего Комитета наработаны хорошие контакты с французскими и итальянскими коллегами. Конечно, будет продолжен регулярный диалог с китайскими, японскими и корейскими партнерами».

В конце апреля члены Комитета СФ войдут в состав делегации Совета Федерации, которая посетит Турцию по случаю 100-летия со дня создания Великого национального собрания этой страны.

«Забегая немного вперед отмечу, — продолжил Константин Косачев, — что в начале июня в планах членов нашего Комитета участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Великим национальным собранием Турции».

Сенатор также подчеркнул, что в целях содействия созданию благоприятных условий для стабильной реализации внешнеполитического курса Российской Федерации первоочередное внимание Комитет уделяет развитию межпарламентского диалога с государствами — участниками Содружества Независимых Государств и работе в составе депутации Совета Федерации в делегации Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ, на площадке которого 28–29 мая состоится Невский международный экологический конгресс.

«На июнь текущего года также запланированы VI Международный гуманитарный Ливадийский форум, который традиционно состоится в Ялте. Члены Комитета СФ по международным делам также примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который дает прекрасные возможности регионам для международной презентации своего экономического потенциала и привлечения инвесторов», — заключил Константин Косачев.

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