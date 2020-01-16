К. Косачев: Российское участие в работе 28-ой сессии АТПФ можно уверенно признать результативным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги работы российской делегации на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме в Австралии.

В г. Канберра (Австралия) завершила работу 28-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума – одной из наиболее авторитетных и представительных международных парламентских площадок – которая в этом году прошла под австралийским председательством. Основными темами сессии стали: объединение усилий в борьбе с терроризмом, политическое и экономическое сотрудничество, цифровизация и противодействие киберугрозам, а также вопросы гендерного равенства.

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Глава российской парламентской делегации, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл комментируя итоги сессии, отметил, что Форум прошел в духе конструктивного сотрудничества, а российское участие в нем можно уверенно признать результативным.

«Подписано совместное коммюнике, одобрены девятнадцать резолюций. Из четырех российских резолюций две, наиболее центральные — по укреплению мира, безопасности и устойчивого развития в регионе, а также противодействию терроризму — были приняты Форумом именно в российской редакции. По торгово-экономическому сотрудничеству и гендерной проблематике мы стали соавторами», — сообщил Константин Косачев.

Из четырех российских резолюций две были приняты Форумом именно в российской редакции

По его мнению, особо следует отметить принятие российского проекта резолюции по укреплению мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую на основе консенсуса вошли базовые формулировки принципов неделимости безопасности, верховенства международного права, мирного урегулирования споров и отказа от применения силы. «В документе практически единогласную поддержку получила российская инициатива, раннее одобренная ГА ООН и Межпарламентским союзом, об организации конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу 21 мая 2022 года в России. Добились также сохранения в российской редакции положений о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах Всемирным Мемориалом человечества», — подчеркнул сенатор.

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

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Константин Косачев также проинформировал, что в совместной с Австралией, Камбоджей, Японией и Вьетнамом резолюции по торгово-экономическому сотрудничеству в АТР подтверждена важность и главенствующая роль универсальной, основанной на правилах, прозрачной, недискриминационной, открытой и справедливой многосторонней торговой системы, основанной на принципах ВТО. «В тексте закреплен важный тезис о снятии барьеров в различных областях торгово-экономического сотрудничества, а в резолюции по гендерным вопросам — о недопустимости санкций в отношении предметов первой необходимости, таких как медикаменты и продовольствие. Документ подчеркивает важность укрепления роли женщин в сохранении традиционных семейных ценностей материнства и детства и призывает также парламенты стран Азиатско-Тихоокеанского региона направить делегатов для участия в третьем Евразийском женском форуме, который планируется провести в России в сентябре 2021 года».

Константин Косачев отметил, что члены делегации довели до сведения участников 28-й сессии АТПФ российские позиции, выступив по вопросам укрепления роли парламентов в сохранении мира, безопасности и процветания в регионе, противодействия источникам радикализации, содействия кооперации в области укрепления кибербезопасности, укрепления роли парламента в области борьбы с изменениями климата, продвижения регионального культурного разнообразия и туризма, а также содействия устойчивому развитию.

В заключительный день работы форума состоялась встреча российской делегации с председателем Комитета Сената Федерального Парламента Австралии по правовым и конституционным вопросам Кимом Карром и его заместителем Амандой Стокер. В ходе встречи были затронуты вопросы государственности, национальной политики и функционирования федеративной системы. Состоялся содержательный обмен мнениями по институту президентства, механизму взаимодействия органов государственной власти регионов и федерального центра, функционированию интернета и социальных сетей в России, а также противодействия попыткам фальсификации истории и возрождения фашизма.

Очередная, 29-я сессия состоится в январе 2021 года в Республике Корея.

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