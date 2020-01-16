Source: Russia – Council of the Federation

Предложенные в Послании меры по повышению рождаемости, поддержке семьи стали ответом высшей государственной власти на ожидания миллионов наших сограждан, отметила сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики отметила, что в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию обращено внимание на самую главную проблему — сбережение народа.

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«Предложенные в Послании меры по повышению рождаемости, поддержке семьи назрели давно и стали ответом высшей государственной власти на ожидания миллионов наших сограждан», — сказала сенатор.

Меры по повышению рождаемости, поддержке семьи назрели давно

Любовь Глебова подчеркнула, что в России в третьем десятилетии XXI века открывается масса перспектив по самореализации, достижению максимально амбициозных планов. «Сегодня у нас огромные перспективы для женщин не только сделать карьеру, но и заниматься любимым делом — бизнесом, учительством, искусством. Но все мы знаем, как трудно совмещать работу и воспитание детей, которые в младшем возрасте «знакомятся с вирусами» и прочими трудностями».

По словам парламентария, не случайно в Послании отмечена необходимость создания социально-экономического пакета государственных услуг, решающих эти проблемы.

Любовь Глебова отметила, что предложенные Президентом меры в сфере демографии потребуют колоссальных усилий всех органов власти и финансовых ресурсов. «По сути, объявлена перестройка государственных целей и механизмов на потребности конкретного человека, с абстрактных «средних» показателей, которые сами по себе, может, и рисуют позитивную картину, а жизнь людей не улучшают».

Сенатор считает, что важно дать возможность гражданским институтам, некоммерческим организациям, волонтерским объединениям, другим инициативным структурам проявить себя в помощи семьям. Нужно поощрять гражданскую инициативу через гранты, субсидии и иные государственные и частные благотворительные программы.

«Думаю, мы в состоянии расширить сеть волонтерских отрядов и объединений, в том числе школьных и студенческих, для помощи семьям по уходу за детьми, сопровождения малолетних, поддержки работающих матерей. Кроме того, можно внедрить учебную практику для студентов педагогических вузов в качестве нянь или тьюторов для дошколят», — подчеркнула парламентарий.

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