Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ16.01.2020 15:17

Мониторинг зон чрезвычайных ситуаций

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации.

В период с 9 по 16 января 2020 года осуществлялся мониторинг следующих событий:

обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

подтопления в Хабаровском крае и Красноярском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

ураган на Фиджи;

наводнение и оползень в Индонезии.

Помимо этого, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру проводилась космическая съёмка:

лесных пожаров в Австралии;

выброса пепла вулканом Эбеко на Курильских островах;

наводнения в Венеции;

природных пожаров на Эльбрусе;

наводнений в Индонезии и Израиле;

землетрясения в Папуа Новой Гвинее;

газопровода «Турецкий поток» в Турции;

пожара на нефтеперерабатывающем заводе в г.Ухта;

выброса пепла вулканом Тааль на Филиппинах;

снежного покрова в Саудовской Аравии;

взрыва на нефтехимическом заводе в Испании;

передвижения тайфуна «Брендан».

В МЧС России переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 204 тыс. кв. км (86 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно), а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — в объеме около 42 тыс. кв. км (22 маршрута) по территории Республики Фиджи и Индонезии.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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