Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ16.01.2020 15:17
Мониторинг зон чрезвычайных ситуаций
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации.
В период с 9 по 16 января 2020 года осуществлялся мониторинг следующих событий:
обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
подтопления в Хабаровском крае и Красноярском крае.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
ураган на Фиджи;
наводнение и оползень в Индонезии.
Помимо этого, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру проводилась космическая съёмка:
лесных пожаров в Австралии;
выброса пепла вулканом Эбеко на Курильских островах;
наводнения в Венеции;
природных пожаров на Эльбрусе;
наводнений в Индонезии и Израиле;
землетрясения в Папуа Новой Гвинее;
газопровода «Турецкий поток» в Турции;
пожара на нефтеперерабатывающем заводе в г.Ухта;
выброса пепла вулканом Тааль на Филиппинах;
снежного покрова в Саудовской Аравии;
взрыва на нефтехимическом заводе в Испании;
передвижения тайфуна «Брендан».
В МЧС России переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 204 тыс. кв. км (86 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно), а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — в объеме около 42 тыс. кв. км (22 маршрута) по территории Республики Фиджи и Индонезии.
Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.