М. Кавджарадзе: В Послании Президента РФ отмечены высокие требования к вопросам экологической безопасности

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор прокомментировал Послание Президента РФ к Федеральному Собранию.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе, КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области комментируя Послание Президента РФ Федеральному Собранию, отметил, что государство предъявляет все более высокие требования к вопросам экологической безопасности.
«В нашей стране одной из самых «больных» тем является ситуация с загрязнением окружающей среды», — подчеркнул сенатор.
По его мнению, в Послании совершенно правильно озвучено требование о необходимости понимания бизнес-сообществом социальной и экологической ответственности.
Максим Кавджарадзе также подчеркнул важность темы развития передовых технологий, что позволит сократить вредные выбросы в атмосферу.
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