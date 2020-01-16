М. Кавджарадзе: В Послании Президента РФ отмечены высокие требования к вопросам экологической безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал Послание Президента РФ к Федеральному Собранию.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе, КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области комментируя Послание Президента РФ Федеральному Собранию, отметил, что государство предъявляет все более высокие требования к вопросам экологической безопасности.

«В нашей стране одной из самых «больных» тем является ситуация с загрязнением окружающей среды», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, в Послании совершенно правильно озвучено требование о необходимости понимания бизнес-сообществом социальной и экологической ответственности.

Максим Кавджарадзе также подчеркнул важность темы развития передовых технологий, что позволит сократить вредные выбросы в атмосферу.

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