М. Павлова: Поднятые в Послании Президента вопросы отвечают чаяниям практически каждого человека в России

Source: Russia – Council of the Federation

Глава государства в Послании Федеральному Собранию акцентировал внимание на вопросах демографии, всесторонней поддержки семьи и повышения уровня жизни граждан, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области считает важным, что Президент Российской Федерации Владимир Путин начал свое Послание с такой фундаментальной темы, как демография, а также акцентировал внимание на вопросах всесторонней поддержки семьи и повышения уровня жизни граждан.

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«Это именно те вопросы, которые отвечают чаяниям практически каждого человека в России. Для меня как члена Комитета по социальной политике это стратегические задачи», — отметила сенатор.

«Уверена, опираясь на поддержку федеральных структур, учитывая инициативы и активную гражданскую позицию россиян, мы этого несомненно добьемся, нужно только приложить к тому достаточные усилия», — подчеркнула Маргарита Павлова.

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