Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-16#МКС-6316.01.2020 10:58

Николай Тихонов и Андрей Бабкин допущены к работе в открытом космосе

Чем ближе дата старта, тем интенсивней и напряжённей становится подготовка основного и дублирующего экипажей МКС-63, для которых началась «горячая пора» зачётов и экзаменов: как теоретических, так и практических. Вчера, 15 января 2020 года, российские члены основного экипажа МКС-63 Николай Тихонов и Андрей Бабкин сдавали зачётную тренировку по комплексу средств шлюзования и системам скафандра «Орлан-МКС» на тренажёре «Выход-2», уникальность которого заключается в том, что он имитирует работу полётных скафандров «Орлан-МКС» и оборудования шлюзовых отсеков в условиях моделируемой невесомости.

В ходе тренировки космонавты Роскосмоса продемонстрировали отличные навыки в управлении автономной системой обеспечения жизнедеятельности скафандра для работы в открытом космосе «Орлан-МКС», а также управления средствами шлюзования и обеспечения выхода в открытый космос из стыковочного отсека российского сегмента Международной космической станции.

Николай Тихонов и Андрей Бабкин отработали операции по подготовке скафандров к внекорабельной деятельности (ВКД), выполнили циклограмму шлюзования, а также распознали и устранили нештатные ситуации в работе скафандра и средств шлюзования, которые в ходе тренировки вводили инструкторы. В частности, космонавты столкнулись с негерметичностью скафандра на прямом шлюзовании, а также с нештатными ситуациями, связанными с автономной работой «Орлан-МКС» во время ВКД. Все введённые нештатные ситуации космонавты отработали чётко, уверенно, в соответствии с бортовой инструкцией.

Так же, как и в декабре 2019 года, когда Николай Тихонов и Андрей Бабкин сдавали зачёт по типовым операциям внекорабельной деятельности, вчера в полной мере применялись доработки по «Выходу-2».

«Раньше, когда на тренажёре была пассивная система горизонтальных перемещений, приходилось двигаться с некоторым сопротивлением, — пояснил Николай Тихонов. — А сейчас перемещаться стало легче — нет ни инерционности, ни сдвига по времени. Всё максимально приближено к реальности».

Космонавт отметил, что на тренажёре сделана прекрасная имитация шлюзового отсека: выходной люк и аппаратура расположены, как на МКС. К тому же сейчас на скафандрах «Выхода-2» установлены штатные — синтетические — оболочки (раньше были резиновые), как на «Орланах-МКС», которые находятся на борту станции.

Готовность космонавтов к самостоятельной работе по подготовке и использованию комплекта скафандра «Орлан-МКС» и выполнению шлюзования в российском сегменте Международной космической станции проверяли специалисты Центра подготовки космонавтов, Центра управления полётами, РКК «Энергия» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и НПП «Звезда». Оценив работу Николая Тихонова и Андрея Бабкина в ходе тренировки, комиссия сделала вывод, что экипаж отлично справился со всеми поставленными задачами и может быть допущен к работе в открытом космосе.

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