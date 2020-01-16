О. Королев: В Послании Президента РФ даны ответы на самые важные вопросы, которые ставили люди

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Олег Королев КоролевОлег Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области считает, что в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию даны ответы на многие вопросы, которые ставили люди: защита материнства, улучшение демографии, усиление роли экономики, поддержка здравоохранения, совершенствование политической системы, местного самоуправления.

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«Все эти вопросы напрямую касаются повышения качества жизни людей. И это очень важно. Ведь сбережение и приумножение человеческого капитала — геополитическая задача», — сказал сенатор.

Олег Королев отметил, что сделанный главой государства акцент на развитие не только городских, но и сельских территорий также очень значим. По мнению парламентария, это даст возможность продолжить и усилить работу по созданию равных возможностей для жителей городов и сел в части жизненно важных моментов: медицинского обслуживания, получения образования, обеспеченности рабочими местами.

Cделанный главой государства акцент на развитие не только городских, но и сельских территорий также очень значим

«Действительно, человеку, живущему в селе, сложно за десятки километров добираться до поликлиники. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов, оснащение их высокотехнологичным оборудованием, безусловно, положительно скажется не только на повышении качества жизни людей на селе, но и на ее продолжительности», — добавил законодатель.

Олег Королев также подчеркнул, что необходимо способствовать укреплению нравственности и духовности, семейных ценностей, приобщению жителей страны к здоровому образу жизни. «И это также отражено в Послании главы государства».

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