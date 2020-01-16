Source: Russia – Council of the Federation

Послание главы государства Федеральному Собранию повлечет за собой серьезную работу для законодателей, считает сенатор.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области отметил, что Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию было очень важным, конкретным и содержательным. Оно повлечет за собой серьезную работу для законодателей, считает сенатор.

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«Глава государства уделил особое внимание повышению демографии и увеличению уровня рождаемости в стране. Президент указал на необходимость экономической поддержки семей: ежемесячные выплаты на детей, продление и расширение программы материнского капитала. Также в Послании отмечена важность поддержки качества жизни населения — это в первую очередь здравоохранение, образование, развитие экономики, инвестиционная привлекательность регионов страны, льготы для предпринимателей», — перечислил Олег Цепкин.

Кроме того, продолжил парламентарий, в Послании глава государства говорил о внесении будущих изменений в Конституцию РФ в части укрепления системы государственной власти, снижения разграничений между муниципальной и государственной властью. «Комплексный блок полномочий также появится в Совете Федерации», — заметил сенатор.

«В целом, Послание направлено на улучшение качества жизни людей и укрепление государственного устройства», — подчеркнул Олег Цепкин.

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