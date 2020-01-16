РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Амурский государственный университет будут совместно готовить кадры для Амурского ГПЗ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 января 2020, 19:00

16 января ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (Губкинского университета) Виктор Мартынов, генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев и ректор Амурского государственного университета (АмГУ) Андрей Плутенко провели в Москве рабочую встречу, посвященную подготовке кадров для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Стороны детально обсудили дорожную карту подготовки квалифицированных специалистов для Амурского ГПЗ на базе АмГУ — крупнейшего регионального ВУЗа.

В числе актуальных направлений: подготовка преподавательского состава АмГУ на базе Губкинского университета по профильным дисциплинам, целевая подготовка специалистов, проработка программы дополнительного профессионального образования

«На базе Амурского государственного университета совместно с Губкинским университетом уже создан научно-образовательный центр, который участвует в разработке программ высшего образования по направлению подготовки „Химическая технология“. Планируется реализация факультативного курса „Технология получения гелия“ специально для студентов АмГУ, которые планируют трудоустройство на Амурский ГПЗ», — сообщил ректор АмГУ Андрей Плутенко.

План мероприятий по сотрудничеству также предполагает отбор выпускников АмГУ во время государственной итоговой аттестации представителями ООО «Газпром переработка Благовещенск» и Губкинского университета для обучения в магистратуре в рамках договоров о целевом обучении.

С начала 2019 года компания «Газпром переработка Благовещенск» ведет набор персонала на основное производство Амурского ГПЗ для участия в пусконаладочных работах. После выхода завода на проектную мощность на производстве будет работать порядка 2500 сотрудников.

Справка

В августе 2018 года распоряжением Правительства РФ от 18.08.2018 № 1727-р утверждена Программа мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года.

В октябре 2018 года между ООО «Газпром переработка Благовещенск», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Амурским государственным университетом заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения трудовыми ресурсами Амурского ГПЗ.

ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром») — инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация проекта строительства Амурского ГПЗ. Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

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