Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о реализации программы содействия занятости женщин в регионе.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области считает предложения, высказанные Президентом России в Послании Федеральному Собранию, чрезвычайно важными для региона.

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«Центральной темой Послания стала необходимость улучшения демографической ситуации в стране. Уверен, что это выступление главы государства станет историческим, поскольку высшим национальным приоритетом объявлено сбережение и приумножение нашего народа», — подчеркнул Сергей Лукин.

По словам сенатора, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения – задача первостепенной важности для Воронежской области.

«Глава государства предложил продуманную систему финансовых мер поддержки семей с детьми. Также Президент акцентировал внимание на необходимости содействовать занятости женщин, для чего, в частности, поставлена задача усилить работу по созданию ясельных групп в детских садах», — обратил внимание сенатор.

В 2019 году в Воронежской области создано более трех тысяч дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет

«Отрадно, что Воронежская область занимает по этому направлению лидирующие позиции в масштабах страны. В 2019 году в регионе создано более трех тысяч дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, построено двадцать три детских сада и девять школ — это рекордные показатели», — отметил Сергей Лукин.

По его словам, в связи с тем, что Воронежская область также является одним из лидеров по реализации федерального проекта «Жилье», Министерством строительства РФ принято решение о выделении дополнительных средств в размере 100 млн руб. на стимулирование программ развития жилищного строительства. Они будут направлены на объекты, предусмотренные к вводу в 2020–2021 годах: детский сад на 250 мест и общеобразовательную школу на 1100 мест в Новоусманском районе.

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