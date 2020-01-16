С. Мартынов: В центре внимания государства поставлен человек, его надежды и чаяния

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил социальный характер Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию имеет социальный характер, при этом в центре внимания государства поставлен человек, его надежды и чаяния. Это подчеркнул первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов. МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл

«Сразу целый ряд важнейших президентских инициатив направлен на повышение уровня жизни граждан страны, создание системы эффективной помощи семье, материнству и детству», — отметил сенатор. Так, глава государства предложил усилить эффективную меру социальной поддержки семей — материнский капитал, который вырос на 150 тыс. руб. и превысил теперь отметку в 600 тыс. руб. Сама программа будет продлена до 2026 г., а действие маткапитала распространится и на первенцев.

Целый ряд важнейших президентских инициатив направлен на повышение уровня жизни граждан страны, создание системы эффективной помощи семье, материнству и детству

«Кроме того, по инициативе Президента действие мер социальной поддержки решено продлить для детей малообеспеченных семей с трёх до семи лет. Считаю это принципиально важным моментом, государство таким образом акцентирует, что поддержка материнства и детства является ключевым звеном в российской социальной политике», — сказал Сергей Мартынов.

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Парламентарий добавил, что вышеуказанные меры играют важную роль в достижении целей, связанных с национальным проектом «Демография». Этот нацпроект также направлен на решение задачи по повышению рождаемости, эффективной помощи семьям с детьми.

Как отметил сенатор, особое внимание в Послании уделено таким значимым сферам, как здравоохранение и образование, по инициативе Президента меняются структура и размер денежного содержания учителей в школах, классным руководителям будет увеличена заработная плата не менее, чем на 5 тыс. руб.

По мнению Сергея Мартынова, важно, что многие из обозначенных целей воплощаются в Марий Эл уже сейчас. «Ранее был принят бюджет Республики, который носит социальную направленность, и этот вектор действий заложен в программе социально-экономического развития Марий Эл. И в этом смысле важна помощь, предоставляемая федеральным бюджетом», — подчеркнул законодатель.

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