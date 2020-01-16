С. Михайлов: В Послании Федеральному Собранию Президент поднял наиболее актуальные для жителей России темы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил социальную ориентированность Послания главы государства.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края подчеркнул важность социальной ориентированности Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.

В частности, сенатор отметил актуальность поднятой главой государства темы увеличения числа бюджетных мест в региональных вузах. «Наш Комитет неоднократно поднимал этот вопрос, который остается достаточно острым, особенно в регионах. Теперь проблему озвучил Президент страны. Если сейчас в вузах насчитывается порядка 20 тысяч бюджетных мест, то через 4–5 лет мы должны выйти на показатель в 90 тысяч», — сказал Сергей Михайлов, добавив, что глава государства сделал акцент именно на региональные вузы и на специализации, актуальные для конкретного субъекта РФ.

Если сейчас в вузах насчитывается порядка 20 тысяч бюджетных мест, то через 4–5 лет мы должны выйти на показатель в 90 тысяч

По мнению парламентария, также важной темой Послания стало предложение ввести специальную доплату классным руководителям из федерального бюджета в размере 5 тыс. руб. «Согласен с Президентом, что процесс воспитания — не просто задача семьи и педагога. Это федеральные полномочия. Поэтому, раз учителя занимаются вопросами воспитания, то они должны быть за это дополнительно вознаграждены».

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Как отметил сенатор, ещё одна тема, поднятая в Послании, касается поддержки предпринимательства. «В регионах существует возможность предоставлять инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, которой почти никто не пользуется из‑за потерь бюджетных поступлений. Президент предложил компенсировать субъектам РФ две трети от этих выпадающих доходов. Считаю важным и своевременным это предложение, способствующее росту мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Регионы станут более активно развивать местный бизнес», — считает законодатель.

Кроме того, Сергей Михайлов акцентировал внимание на возможных изменениях в Конституции РФ. «Основные, базовые статьи, которые касаются прав и свобод человека, естественно, должны оставаться незыблемыми. Но в части, касающейся формирования Правительства, структуры государственных органов, возможны корректировки», — полагает сенатор. По его мнению, этот вопрос необходимо обсуждать на всех уровнях власти. «Безусловно, в первую очередь, высказаться должен народ. Только с учетом его мнения можно будет принимать окончательные решения», — подчеркнул парламентарий.

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