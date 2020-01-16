Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является сопредседателем рабочей группы.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что 16 января состоится первое заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию.

Смотрите также

«Мы планируем также обсудить и дальнейший порядок работы», — сказал сенатор.

Рабочая группа образована распоряжением Президента РФ. Андрей Клишас является ее сопредседателем. В состав рабочей группы вошли парламентарии, представители Общественной палаты РФ, региональных законодательных органов государственной власти, общественных организаций, юристы, эксперты.

MIL OSI