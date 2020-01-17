А. Клишас: Состоялось второе заседание Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Основное внимание было уделено текстовой проработке предложений, которые сформулировал Президент в Послании Федеральному Собранию, отметил сенатор.

Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Павел Крашенинников

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Талия Хабриева и Андрей Клишас

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Талия Хабриева

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Андрей Клишас

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

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Константин Косачев

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В Институте законодательства при Правительстве РФ состоялось второе заседание Рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, сообщил сопредседатель Рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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В ходе мероприятия выступили три сопредседателя рабочей группы – Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства при Правительстве РФ Талия Хабриева, а также ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, декан факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Шутов, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская и другие члены группы.

Как сообщил Андрей Клишас, основное внимание было уделено текстовой проработке предложений, которые сформулировал Президент в рамках Послания. Ещё раз было обозначено, что 1, 2, 9 главы Конституции РФ останутся неизменными. Кроме того, был обсужден ряд организационных вопросов. Принято решение о формировании сводной подгруппы, которая будет обобщать поступающие предложения, и работать в ежедневном режиме.

Рабочая группа по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию, образована распоряжением Президента РФ. Андрей Клишас является ее сопредседателем. В состав рабочей группы вошли председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл члены СФ Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края и Алексей Пушков, ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края депутаты Государственной Думы, представители Общественной палаты РФ, региональных законодательных органов государственной власти, общественных организаций, юристы, эксперты.

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