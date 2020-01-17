В. Марков: Национальная библиотека Республики Коми предстанет после ремонта в обновленном формате

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Попечительского совета библиотеки.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми в рамках работы в регионе принял участие в юбилейном заседании Попечительского совета Национальной библиотеки Республики, посвященном его 25-летию.

Сенатор отметил, что Попечительский совет был воссоздан в 1994 г. с целью оказания содействия в развитии библиотечного дела в Коми. В его состав входят представители научного сообщества, государственных и коммерческих структур, журналисты, общественные деятели.

Наш регион один из первых в России получил поддержку в создании библиотек нового стандарта в рамках реализации национального проекта «Культура»

«Наш регион один из первых в России получил поддержку в создании библиотек нового стандарта в рамках реализации национального проекта «Культура». Отрадно, что модельные библиотеки открываются не только в городах, но и в сельской глубинке. Надеюсь, что любимая читателями Национальная библиотека Республики предстанет после ремонта в обновленном формате», — сказал Валерий Марков.

Вице-спикер Госсовета Республики Коми Валентина Жиделева, избранная на заседании новым председателем Попечительского совета, представила отчет о работе коллегиального органа за прошедший год: попечители оказывали финансовую помощь, содействовали реализации проектов, пополняли книжный фонд библиотеки.

Валерий Марков принял участие в юбилейном заседании Попечительского совета Национальной библиотеки Республики Коми

Директор Национальной библиотеки Республики Коми Ольга Мифтахова ознакомила собравшихся с итогами работы библиотеки в 2019 г. Самый главный из них — предстоящий капитальный ремонт главной книжной сокровищницы региона в 2020–2021 гг. Она поблагодарила всех членов Попечительского совета за масштабную работу, которая была продела совместно с министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» в Республике в 2019 г. открыто 10 модельных библиотек.

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