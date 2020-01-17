В Оренбургской области транспортное предприятие оштрафовано на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Оренбургской области по результатам проведенной проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства возбудила в отношении ООО ЛК «Транс-Ойл» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В ходе проверки установлено, что представитель ООО ЛК «Транс-Ойл», действуя от имени и в интересах юридического лица, передал главе муниципального образования «Комиссаровский сельсовет» Октябрьского района Оренбургской области денежные средства в размере 310 тыс. рублей.

Указанная сумма предназначалась в качестве вознаграждения за бездействие в интересах фирмы, а именно, за предоставление возможности беспрепятственного (без выдачи специальных разрешений и без учета временных ограничений) проезда тяжеловесных транспортных средств по территории сельсовета, уклонения от возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования местного значения и во избежание фактов привлечения к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства) за каждый факт такого нарушения.

За указанное коррупционное правонарушение мировой судья судебного участка в административно-территориальных границах всего Октябрьского района Оренбургской области назначил ООО ЛК «Транс-Ойл» административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

В отношении главы Комиссаровского сельсовета Октябрьского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сакмарский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.

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