Source: Russia – Council of the Federation

В волгоградском регионе состоялись мероприятия, посвященные 450-летнему юбилею служения донских казаков российскому государству.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине создания первого казачьего войска.

В рамках торжеств состоялись Божественная литургия, возложение цветов, организована передвижная выставка, посвященная истории казачества, а также выступления казачьих творческих коллективов.

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В торжественных мероприятиях на площадке Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра приняли участие казаки, кадеты казачьих училищ, представители общественности, органов власти и ветераны.

Современное казачество свято бережет и приумножает духовно-нравственные, патриотические и воинские традиции своих предков

Сенатор обратился участникам с приветственным словом. Он отменил вклад казачьих сообществ в социально-экономическую сферу и культурную жизнь региона.

Николай Семисотов

«Современное казачество свято бережет и приумножает духовно-нравственные, патриотические и воинские традиции своих предков. Сегодня мы торжественно открываем год 450-летия служения донских казаков российскому государству. Мероприятия будут проходить во всех пяти окружных казачьих обществах, входящих в состав Всевеликого войска Донского», – отметил парламентарий.

В ходе торжеств состоялось награждение отличившихся казаков почетными грамотами и благодарственными письмами правоохранительных органов, а также органов власти Волгоградской области.

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