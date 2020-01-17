М. Козлов: Проект «Кострома лыжная» стал поистине народным

Source: Russia – Council of the Federation

Ежегодно в конкурсе «Кострома лыжная» принимают участие тысячи жителей региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в торжественном открытии V конкурса «Кострома лыжная».

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Цель конкурса – привлечь к лыжному спорту как можно больше жителей области самого разного возраста и тем самым популяризировать здоровый образ жизни.

«Конкурс «Кострома лыжная», организованный пять лет назад, явно перерос соревновательные рамки и стал местом для семейного досуга и площадкой для доброго общения», — отметил Михаил Козлов, приветствуя участников.

Михаил Козлов в Костромской области

По словам сенатора, в этом году состязания стали масштабнее. В первый день конкурса на лыжню вышли сотни человек. Участие в них принимают одиннадцать районов Костромской области, появилась новая номинация для самых маленьких участников — воспитанников детских садов.

Также сенатор принял участие в торжественном открытии юбилейного, двадцатого, фестиваля православной авторской песни «Исповедь сердца». Он объединяет лучших исполнителей инструментальных и вокальных композиций на православную тему.

Фестиваль учрежден в 1998 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Он проводится каждый год для того, чтобы напомнить людям о вечных ценностях.

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