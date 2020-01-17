Source: Russia – Council of the Federation

Предстоит большая работа в этом направлении, в том числе законотворческая, подчеркнул сенатор.

В центре внимания работы будущего Правительства повышение уровня жизни граждан и развитие экономики. Такое мнение высказал заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

«Нам предстоит большая работа в этом направлении, в том числе законотворческая», подчеркнул сенатор.

Он сообщил, что в настоящее время дорабатывается пакет законопроектов, так называемый инвестиционный кодекс, направленный на защиту и поощрение капиталовложений. «Бизнесу, который готов вложить собственные средства в экономику, будут даны жесткие государственные гарантии, в том числе неизменность налоговых и административных условий. Снятие барьеров для предпринимательства, привлечение частных инвестиций повлечет развитие сопутствующей инфраструктуры, создание новых рабочих мест, повышение благосостояния граждан».

Развитию бизнеса будет также способствовать либерализация административного и валютного законодательства

Николай Журавлев отметил, что развитию бизнеса будет также способствовать либерализация административного и валютного законодательства. Соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении Государственной Думы. «Активное использование регионами инвестиционного налогового вычета, развитие рынка ценных бумаг, в том числе посредством совершенствования налогообложения – все эти меры могут внести свой вклад в повышение инвестиционного потенциала».

Николай Журавлев поддержал идею Председателя Правительства о таргетировании мер поддержки. «Во взаимодействии федерального центра и региональных властей необходимо обеспечить в том числе своевременное получение мер государственной поддержки по простой, прозрачной, понятной для граждан процедуре. Такая помощь должна быть адресной, нацеленной на конкретные группы населения. Прежде всего, это касается поддержки демографии. У нас внедрены эффективные меры государственной поддержки, надо осуществлять контроль за их долгосрочностью и непрерывностью. Соответствующие поручения уже даны комитетам Совета Федерации».

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Парламентарий указал, что эффективная финансовая политика позволила накопить достаточно средств для реализации всех взятых на себя государством обязательств перед населением. Эти ресурсы должны быть рационально распределены, с акцентом на приоритетные задачи национальных проектов. Развитию региональной инфраструктуры будет также способствовать финансирование проектов за счёт средств Фонда национального благосостояния, превышающих необходимый уровень подушки безопасности.

«Актуальной задачей, которую отметил в числе приоритетных премьер-министр, остаётся цифровизация экономики. Мы продолжим активную работу по законодательному сопровождению процесса цифровизации. На повестке дня законопроекты по сбору биометрических данных, электронному архиву, цифровому профилю», — сказал Николай Журавлев.

«Председатель Правительства обратил внимание на вопрос закредитованности граждан. Мы продолжаем работу по решению этой проблемы. Уже была ограничена допустимая сумма начисляемых процентов и штрафов по микрозаймам. На рассмотрении Государственной Думы находятся еще наш законопроект, ужесточающий ответственность за нелегальную деятельность по выдаче займов и проект закона, позволяющий блокировать сайты в сети интернет, распространяющие рекламу о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах», — заключил парламентарий.

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