Сборная России сохраняет лидерство на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Source: Russia Ministry of Sport

16 января на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) россияне выиграли две медали.

Конькобежец Павел Таран к завоёванному ранее «серебру» на 1500 м добавил «бронзу» в масс-старте. Победу одержал японец Арито Мотонага, серебряную медаль выиграл кубинец Диего Амайя Мартинес.

В смешанных соревнованиях по кёрлингу российская команда в составе Валерии Денисенко (скип), Михаила Власенко, Алины Фахуртдиновой и Николая Лысакова завоевала «бронзу», победив в матче за третье место новозеландцев (9:5). Чемпионами стали норвежцы, одолевшие в экстра-энде японцев (5:4).

В общекомандном зачёте российская сборная удерживает лидерство с пятью золотыми, восемью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Второе место сохраняет команда Швейцарии (5-5-3), на третьем месте по-прежнему находится сборная Японии (4-2-1).

В III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены 14-18 лет из более 70 стран. Разыгрываются медали в 16 видах спорта. Соревнования завершатся 22 января.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с наградами ЮОИ-2020 и желает новых больших успехов и ярких побед!

Фото: Андрей Голованов и Наталья Пахаленко / Служба информации ОКР

Пресс-служба Минспорта России

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