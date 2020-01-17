Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Гайдаровском форуме.

Российский нотариат по критериям цифровизации стал одним из передовых правовых институтов. Цифровой формат взаимодействия между нотариусами и заявителями отвечает важным социальным запросам. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области который принял участие в Гайдаровском форуме.

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Сенатор рассказал о цифровой трансформации в системе российского нотариата. «Удаленное обращение за нотариальным действием особенно необходимо людям, которые в силу занятости или состояния здоровья не могут явиться в нотариальную контору. Дистанционная нотариальная помощь может быть востребована жителями труднодоступных районов», — уверен Сергей Фабричный.

Сенатор подчеркнул, что институт нотариата является одним из элементов защиты прав участников гражданского оборота, в т. ч. при совершении нотариальных действий с использованием электронных сервисов.

Институт нотариата является одним из элементов защиты прав участников гражданского оборота

«Нотариус выступает гарантом достоверности передаваемой информации при удостоверении различных сделок, регистрационных действий. В этой связи, необходимо предусмотреть дополнительные меры защиты электронных данных от мошенников», — отметил Сергей Фабричный.

По его словам, российский нотариат продолжает внедрять цифровые технологии. Уже через год граждане смогут воспользоваться новыми возможностями электронных систем – дистанционно совершать сделки с участием нескольких нотариусов в интересах представляемых сторон, а также совершать простые нотариальные действия без личной явки к нотариусу.

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