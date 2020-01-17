Ю. Воробьев: Совет Федерации взял под особый контроль вопрос обеспечения прав граждан, проживающих в границах нацпарков

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации готовят соответствующие законодательные инициативы.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел рабочее совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.

Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Юрий Воробьев

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Виктор Рябишин

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Алексей Майоров

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Алексей Майоров и Юрий Воробьев

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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Совещание по подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах в границах национальных парков

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В работе принял участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия представители профильных министерств и ведомств, руководители региональных органов государственной власти.

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«Вопрос обеспечения прав граждан, проживающих в границах национальных парков, взят в Свете Федерации на особый контроль. Действующим законодательством, с одной стороны, допускается нахождение в границах нацпарков населенных пунктов, а с другой – существенно ограничиваются права граждан, проживающих в границах этих поселений. Такая правовая коллизия требует обязательного и быстрого решения», — сказал Юрий Воробьев.

Сенатор напомнил, что в ноябре прошлого года состоялись соответствующие парламентские слушания, а в декабре — проведено выездное совещание по проблемам, вызванным ограничительным режимом Национального парка «Русский Север». По итогам этих мероприятий подготовлены соответствующие законодательные инициативы.

Предлагается законодательно изменить правовой режим в отношении использования земель населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков, в целях обеспечения прав граждан, проживающих на их территории

Юрий Воробьев выразил уверенность, что изменения в законодательство будут сделаны в самое ближайшее время.

По словам сенатора, предлагается законодательно изменить правовой режим в отношении использования земель населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков, в целях обеспечения прав граждан, проживающих на их территории.

В ходе сегодняшнего совещания представители заинтересованных министерств и ведомств, а также муниципальных территориальных образований уточнили свои позиции.

Принято решение о разработке концепции законопроекта, вносящего изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и в другие законодательные акты.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной Думы в весеннюю сессию.

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