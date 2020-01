Valsts prezidents un EK viceprezidente apspriežas par darāmo Eiropas demokrātijas un demogrāfijas laukā

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī uzņēma viesos Eiropas Komisijas viceprezidenti Dubrovku Šuicu, kuras atbildībā ir demokrātijas un demogrāfijas jautājumi. Sarunā daudz uzmanības tika veltīts tādiem tematiem kā Eiropas pilsoņu lielāka līdzdalība un iesaistīšanās savas nākotnes veidošanā, kā arī demogrāfijas izaicinājumi Eiropā. D. Šuica uzsvēra, ka apmeklē Latviju un citas dalībvalstis, lai, pirmkārt, uzklausītu dalībvalstu sabiedrības par šiem jautājumiem, kas ir būtiski, lai panāktu jaunu attīstību Eiropas demokrātijas un demogrāfijas procesiem. Valsts prezidents sniedza plašāku skatījumu par Latvijas Satversmē iekļautajām pilsoņu tiesībām savas nākotnes veidošanā, uzsverot, ka Latvijas un Šveices konstitūcijas Eiropā ir starp tām, kas sniedz visbagātīgākās iespējas tiešās demokrātijas izpausmēm. Tāpat E. Levits informēja par Latvijas valdības partnerības dialogu ar NVO sektoru, kā arī digitālā laikmeta radītajām iespējām un izaicinājumiem demokrātijas procesos. Atzinīgi novērtējot šīs pilsoņu tiesiskās iespējas, D. Šuica sacīja: “Esmu iespaidota par Latvijas demokrātijas iespējām, tā var būt interesanta pieredze arī citām valstīm.” Abas puses apspriedās par to, kādi apstākļi iespaido demogrāfiju Eiropā un kā uzlabot situāciju. Tika pārrunāti gan migrācijas un klimata, gan ekonomiskie aspekti. Pēc Valsts prezidenta sacītā, ir svarīgi panākt līdzsvaru starp to, ko dalībvalstis iegulda, piemēram, savu pilsoņu izglītošanā, un atgriezenisko saiti no dalībvalstīm, kurās pilsoņi Eiropas mobilitātes ietvaros nonāk un izmanto savas prasmes un iegūtās zināšanas. E. Levits un D. Šuica arī uzsvēra mājokļu pieejamības jautājumu jaunajām ģimenēm, kā risināšanā nepieciešami jauni atbalsta instrumenti.

