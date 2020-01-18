Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений

Source: President of Russia – Kremlin

Началу беседы предшествовала церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приглашённым на встречу ветеранам: награды из рук Президента получили петербуржцы Валентина Андронова, Анатолий Климов, Екатерина Тутурова и Борис Феофанов.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья, дорогие ветераны!

Мы встречаемся с вами в знаменательный день: 18 января 1943 года бойцы Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда.

Это очень знаковое событие того времени, и сейчас оно знаковое для нас, для всех жителей нашей большой страны, особенно, конечно, для ленинградцев и петербуржцев, особенно для ветеранов, которые понимают, что для города и для страны означал прорыв блокады Ленинграда.

Этого ждала вся страна, тем более жители блокадного города, которые пострадали во время войны так, как не пострадал никто, даже в самых тяжёлых точках противостояния. Особенно это касается гражданского населения, ведь до войны в Ленинграде жило 2,5 миллиона человек. Насколько я представляю, после войны было 400 тысяч. Ещё сразу после войны говорили только о почти миллионе погибших, а на самом деле, я думаю, их было гораздо больше.

Этой медали – а я хочу сегодня вручить ветеранам медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» – будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны. Торжественные церемонии её вручения произойдут во всех регионах Российской Федерации, в странах Содружества [Независимых Государств] и за границей в наших дипломатических учреждениях.

Представители поколения победителей и сегодня остаются в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания, то, что лежит в основе, по сути, существования самого государства, а именно любовь к Родине, преданность Отчизне, стремление созидать, делать всё для её будущего.

Ещё раз поздравляю с этим праздником, с Днём прорыва блокады Ленинграда, и хочу вам всем пожелать всего самого доброго, прежде всего, конечно, здоровья.

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