Source: President of Russia – Kremlin

Экспозиция, подготовленная творческой мастерской «Невский баталист», разместилась в восьми залах общей площадью две тысячи квадратных метров.

Панорама воссоздаёт путь солдата от стен родного дома в 1941 году через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода на берег Волги в Сталинград. Сквозь перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, застывшую секунду форсирования Днепра и эпизоды освобождения Европы дорога приводит воина-рассказчика на крышу Рейхстага в 1945 году.

События Великой Отечественной войны представлены в хронологическом порядке и отображены с исторической точностью на основании воспоминаний ветеранов и архивных данных. Экспозиция включает макеты самолётов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину, а также подлинные предметы военного времени.

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