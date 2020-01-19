Международная конференция по Ливии

Source: President of Russia – Kremlin

В переговорах принимают участие Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Египта Абдельфаттах Сиси, Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, Президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Франции Эммануэль Макрон, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, госсекретарь США Майкл Помпео, Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтелес. На конференцию прибыли глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

MIL OSI