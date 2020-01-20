А. Клишас назначен официальным представителем Президента при рассмотрении проекта закона о поправке к Конституции РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Президентский закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесен 20 января

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края назначен официальным представителем Президента РФ при рассмотрении в Государственной Думе проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».Соответствующее распоряжение подписано Президентом РФ.Законопроект внесен Президентом в Государственную Думу 20 января 2020 г.

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