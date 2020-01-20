А. Пронюшкин оценил итоги реализации национальных проектов во Владимирской области за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с врио первого заместителя губернатора региона.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области обсудил итоги 2019 года по реализации национальных проектов в регионе с врио первого заместителя губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Максимом Брусенцовым.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на поддержку МСП было выделено и освоено на 100 процентов около 788 миллионов рублей, организациями инфраструктурной поддержки оказано более 11 000 услуг, открыт центр «Мой бизнес». Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» вовлек в реализацию 33 промышленных предприятия. Создан Региональный Центр Компетенций. Посредством реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» выведено на экспорт 51 экспортно-ориентированное предприятие, услуги оказаны порядка 310 экспортно-ориентированным субъектам МСП, оказана государственная поддержка 5 промышленным предприятиям Владимирского региона.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» запустит реализацию принципиально нового направления поддержки – развитие технопарков и промышленных парков»

«На 2020 год запланировано достижение не менее значимых результатов. Согласно планам мероприятий, включенных в национальные проекты, будет продолжена реализация всех действующих форм поддержки. Кроме того нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» запустит реализацию принципиально нового направления поддержки – развитие технопарков и промышленных парков», — отметил сенатор.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» вовлечет в реализацию 62 промышленных предприятия. «Международная кооперация и экспорт» должна увеличить прирост компаний экспортеров на 20 процентов, вывести на экспорт 65 субъектов МСП нашего региона и достигнуть федерального результата – «Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0», — сказал парламентарий.

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