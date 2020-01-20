«Газпром» активно участвует в социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 января 2020, 19:20

Компания развивает городскую систему газоснабжения и сеть автомобильных газозаправочных объектов.

Продолжается работа по благоустройству города и созданию современных спортивных комплексов.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества. Компания продолжает работу, связанную с развитием и дальнейшим повышением надежности систем газоснабжения и газораспределения в южной части города. В частности, речь идет о перспективной газораспределительной станции (ГРС) «Санкт-Петербург» и газопроводе от нее до существующих сетей ГРС «Южная ТЭЦ», ГРС «Шоссейная» и ГРС «Московская Славянка». Стороны также подвели итоги деятельности в области газификации Санкт-Петербурга в 2005–2019 годах. Подчеркнуто, что уровень газификации к 1 января 2020 года увеличен до 84,3%.

Отдельное внимание стороны уделили применению природного газа на транспорте. Отмечено, что широкое использование экологичного моторного топлива является важной составляющей комфортной городской среды. Для развития инфраструктуры для заправки газомоторных автомобилей и автобусов компания и Правительство города реализуют Дорожную карту на 2019–2023 годы.

В 2019 году «Газпром» завершил строительство двух площадок для передвижных автогазозаправщиков — на ул. Малой Балканской и Придорожной Аллее. В конце прошлого года закончено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на ул. Фучика, идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Ведется проектирование еще нескольких станций.

В ходе встречи был отмечен значительный масштаб взаимодействия «Газпрома» и промышленных предприятий города в рамках соответствующей Дорожной карты. В 2017–2019 годах объем закупок компанией высокотехнологичной продукции местных производителей составил около 100 млрд руб. В настоящее время «Газпром» продолжает анализ предложений со стороны научных и промышленных организаций Санкт-Петербурга по выпуску современного конкурентоспособного, в том числе импортозамещающего, оборудования и материалов, которые могут быть использованы на производственных объектах компании.

На встрече была дана высокая оценка работе «Газпрома» по благоустройству улиц и площадей Санкт-Петербурга как архитектурного, культурного и туристического центра мирового значения. Алексей Миллер и Александр Беглов обсудили основные направления этой деятельности и подписали протокол по вопросам благоустройства Санкт-Петербурга в 2020 году.

Кроме того, продолжится реализация проектов создания крупных спортивных объектов в рамках программы «Газпром — детям». В течение ближайших нескольких лет компания планирует построить 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивный комплекс с гимнастическим залом.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве. В развитие Соглашения заключаются договоры о сотрудничестве. Между сторонами также подписаны Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании.

В рамках IX Петербургского международного газового форума подписана Дорожная карта мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2019–2023 годы. Документ предусматривает увеличение количества газозаправочных объектов в городе до 25. Синхронно с расширением газозаправочной сети предусматривается увеличение численности парка техники на природном газе — до 2150 единиц.

В настоящее время в городе действуют восемь газозаправочных объектов «Газпрома» (с учетом построенных в 2019 году).

В рамках программы «Газпром — детям» в Санкт-Петербурге построено 30 спортивных объектов, в том числе 18 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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