Завершился визит делегации Совета Федерации во главе с вице-спикером И. Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе визита состоялся ряд двусторонних встреч с представителями исполнительной власти, а также религиозных и общественных организаций.

В период с 17 по 20 января 2020 г. проходил визит в Королевство Саудовская Аравия делегации верхней палаты российского парламента во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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Визит делегации Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым в Королевство Саудовская Аравия

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В рамках визита состоялась встреча с Министром по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия доктором Мухаммадом Салихом бен Тахир Бантаном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы российско-саудовского сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе, касающиеся паломничества российских мусульман к святым местам, расположенным в Королевстве Саудовская Аравия. Был отмечен высокий уровень работы Хадж-миссии России по организации паломничества.

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Как Уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве России Ильяс Умаханов подписал от имени российской стороны протокол об организации паломничества российских мусульман в 2020 году. С саудовской стороны подпись под протоколом поставил заместитель Министра по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Абдулфатах бен Сулейман Машат.

Стороны выразили уверенность, что хадж-кампания 2020 года пройдет, как всегда, организовано, в соответствие с утвержденными документами.

В ходе визита прошли встречи членов делегации с представителями ряда религиозных и общественных организаций. Обсуждались вопросы развития инструментов народной дипломатии.

В состав российской делегации также входил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от Народного собрания Республики Ингушетия Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

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