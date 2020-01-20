Л. Бокова: На АТПФ была принята российская резолюция «Роль женщин-парламентариев в развитии и процветании Азиатско-Тихоокеанского региона»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пригласила женщин-парламентариев принять участие в мероприятиях Третьего Евразийского женского форума, который состоится в России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области приняла участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) в Австралии.

Как сообщила законодатель, на форуме была принята и поддержана другими парламентариями внесенная РФ резолюция «Роль женщин-парламентариев в развитии и процветании Азиатско-Тихоокеанского региона».

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

1 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

2 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

3 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

4 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

5 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

6 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

7 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

8 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

9 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

10 из 11

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии АТПФ

11 из 11

По словам Людмилы Боковой, парламентарии поддержали в резолюции создание и функционирование международных дискуссионных площадок, вносящих вклад в консолидацию мирового женского сообщества для обеспечения стабильного и безопасного будущего.

Смотрите также

Также Людмила Бокова выступила на форуме женщин-парламентариев АТПФ.

Сенатор отметила, что российские женщины повсеместно ориентированы на полную занятость и карьерный рост, при этом важным фактором для них остается приверженность традиционным семейным ценностям, включая рождение и воспитание детей. «В связи с этим приоритетом государства является создание условий для оптимального сочетания женщинами семейной и профессиональной жизни», — подчеркнула Людмила Бокова.

Приоритетом государства является создание условий для оптимального сочетания женщинами семейной и профессиональной жизни

«Продолжая осуществление программ защиты материнства и детства и материального стимулирования повышения рождаемости, российские власти принимают меры по обеспечению более активного вовлечения женщин во все сферы общественных отношений, их большей представленности в политике и экономике», — сказала сенатор.

Она также проинформировала, что российские женщины активно участвуют в деятельности политических партий и общественных объединений. В верхней палате российского парламента насчитывается 17 проц. женщин, в нижней – 15,6 проц.

«В целях продвижения проектов и программ в интересах женщин, а также реализации итогового документа Второго Евразийского женского форума (Санкт-Петербург, Россия, сентябрь 2018 года) создан Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации – верхней палате российского парламента. В своей работе Совет ЕЖФ отводит особое место международному проектному сотрудничеству и реализации совместных проектов с авторитетными международными организациями. Совет ЕЖФ реализует целый ряд значимых проектов в сфере развития женского предпринимательства, повышения финансовой грамотности женщин, повышения их роли в промышленности и цифровой экономики, экспортной деятельности, корпоративной благотворительности, развитии территорий. Внедряются технологии и программы, направленные на обеспечение доступа женщин к информации, образованию, финансам, рынкам, формирование корпоративных программ поддержки женского лидерства и программ корпоративной социальной ответственности», — сказала Людмила Бокова.

Сенатор подробно проинформировала о таких проектах как «Развитие женского лидерства», «Объединение женщин — региональных лидеров», «Женщины в цифровой экономике. Она рассказала о конкурсе среди государственных и коммерческих организаций по созданию эффективных социальных лифтов для женщин, итоги которого планируется ежегодно представлять на Петербургском международном экономическом форуме.

Также Людмила Бокова сообщила об итогах состоявшегося 1–2 марта 2019 года в г.Новокузнецке международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» и о сотрудничестве ЕЖФ с «Женской двадцаткой».

Сенатор пригласила женщин-парламентариев принять активное участие в мероприятиях Третьего Евразийского женского форума, который состоится в России в сентябре следующего года.

MIL OSI