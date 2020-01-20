Назначен прокурор Новгородской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Сергея Александровича Столярова на должность прокурора Новгородской области.

Сергей Александрович родился в 1977 году в г. Орле.

В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД России. В органах прокуратуры служит с 1998 года, прошел путь от следователя прокуратуры Хотынецкого района Орловской области до заместителя прокурора Новгородской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени.

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