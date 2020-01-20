Назначен прокурор Республики Башкортостан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Владимира Викторовича Ведерникова на должность прокурора Республики Башкортостан на 5-летний срок.

Владимир Ведерников родился в 1974 году в г. Томск Томской области.

В 1996 г. окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года, прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях Томской области до заместителя прокурора г. Москвы.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени, медалью Руденко, именным огнестрельным оружием.

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