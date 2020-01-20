Намечающаяся стабилизация, медленный подъем?

Source: IMF – News in Russian

(Фото: МВФ)

Гита Гопинат

20 января 2020 г.

В октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» мы отмечали, что мировая экономика переживает синхронизированное замедление с усилением рисков ухудшения ситуации, которые могут дополнительно ослабить экономический рост. Впоследствии некоторые риски отчасти отступили в связи с объявленной «первой фазой» соглашения между США и Китаем и уменьшением вероятности «брексита» без достижения договоренности. Денежно-кредитная политика продолжает поддерживать экономический рост и динамичные финансовые условия. На фоне этих событий теперь наметились признаки того, что мировой рост, возможно, стабилизируется, хотя и на пониженных уровнях.

В этом бюллетене «Перспектив развития мировой экономики» мы прогнозируем, что мировой экономический рост немного повысится, с 2,9 процента в 2019 году до 3,3 процента в 2020 году и 3,4 процента в 2021 году. Это небольшое снижение прогноза на 0,1 процентного пункта на 2019 и 2020 годы и на 0,2 процентного пункта на 2021 год в основном объясняется пересмотрами в сторону снижения прогноза по Индии. В отношении прогнозируемого восстановления мирового роста сохраняется неопределенность. Оно по-прежнему в значительной степени зависит от подъема в странах с формирующимся рынком, находящихся в тяжелом экономическом положении и имеющих недостаточно высокие показатели, на фоне стабилизации роста на уровнях, близких к существующим, в странах с развитой экономикой.

Имеются предварительные признаки того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и торговле, возможно, преодолевает свою нижнюю точку спада. Это отчасти объясняется улучшением состояния автомобильного сектора, поскольку сбои, связанные с переходом на новые нормативы выбросов, начинают затухать. Если первая фаза соглашения между США и Китаем будет последовательно выполняться, ожидается, что к концу 2020 года она уменьшит совокупное негативное воздействие напряженности в торговле на мировой ВВП с 0,8 процента до 0,5 процента.

Активность в сфере услуг остается на уровне, характерном для подъема, благодаря стойким потребительским расходам, поддерживаемым устойчивым ростом заработной платы. Почти синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики в крупнейших странах поддерживает спрос и, по оценке, повышает мировой экономический рост на 0,5 процентного пункта и в 2019, и в 2020 годах.

В странах с развитой экономикой прогнозируется небольшое замедление роста с 1,7 процента в 2019 году до 1,6 процента в 2020 и 2021 годах. Страны с экономикой, зависимой от экспорта, такие как Германия, должны выиграть от повышения внешнего спроса, тогда как в США, по прогнозу, рост замедлится по мере убывания воздействия бюджетного стимула.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах мы прогнозируем повышение темпов роста с 3,7 процента в 2019 году до 4,4 процента в 2020 году и 4,6 процента в 2021 году, на 0,2 процентного пункта ниже предыдущего прогноза на оба года. Наиболее значительная часть этого пересмотра прогноза связана с Индией, где произошло резкое замедление роста вследствие стресса в небанковском финансовом секторе и слабого роста доходов сельского населения.

Прогноз роста в Китае на 2020 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,2 процентного пункта до 6 процентов с учетом достигнутого торгового соглашения с США.

Повышение темпов мирового роста в 2020 году характеризуется высокой степенью неопределенности, поскольку зависит от улучшения показателей роста в испытывающих экономический стресс странах, таких как Аргентина, Иран и Турция, и странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, имеющих недостаточно высокие показатели, таких как Бразилия, Индия и Мексика.

Риски отступают, но все еще остаются существенными

В целом в мировой экономике по-прежнему преобладают риски ухудшения ситуации, несмотря на позитивные новости в области торговли и уменьшение опасений «брексита» без достижения договоренности. Новые факторы напряженности могут возникнуть в торговле между США и Европейским союзом, и может возобновиться напряженность в области торговли между США и Китаем. Такие события наряду с усиливающимися геополитическими рисками и нарастающими социальными волнениями могут свести на нет либеральные условия финансирования, выявить факторы финансовой уязвимости и серьезно ослабить экономический рост.

Что важно, даже если риски ухудшения ситуации представляются несколько менее выраженными, чем в 2019 году, пространство для маневра для принятия ответных мер политики также сузилось. Поэтому директивным органам необходимо следовать принципу «не навреди» и далее снижать неопределенность относительно политики как внутри стран, так и на международном уровне. Это поможет оживить инвестиционную активность, которая остается слабой.

Приоритеты экономической политики

В странах, где инфляция остается невысокой, следует продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику. Поскольку ожидается, что процентные ставки будут длительное время оставаться на низком уровне, следует на упреждающей основе использовать макропруденциальные инструменты, чтобы не допустить накопления финансовых рисков.

Ввиду исторически низких процентных ставок наряду со слабым ростом производительности странам, обладающим бюджетными возможностями, следует инвестировать в человеческий капитал и инфраструктуру, призванную противодействовать изменению климата, с целью увеличения потенциального объема производства. Странам с недопустимо высокими уровнями долга необходимо будет проводить консолидацию, в том числе путем действенной мобилизации доходов. В целях своевременного принятия ответных налогово-бюджетных мер в случае резкого замедления экономического роста странам следует заранее подготовить меры на этот случай и усилить автоматические стабилизаторы. Для повышения эффективности отдельных мер может потребоваться скоординированная налогово-бюджетная политика. Во всех странах одной одними из главных задач являются проведение структурных реформ, повышение инклюзивности и обеспечение поддержки уязвимых слоев посредством систем социальной защиты.

Странам необходимо сотрудничать на множестве фронтов, чтобы повысить темпы роста и добиться более широкого процветания. Им необходимо устранить протекционистские барьеры в торговле и сдвинуть с мертвой точки вопрос об апелляционном органе Всемирной торговой организации. Они должны принять стратегии, сдерживающие повышение глобальных температур и тяжелые последствия связанных с погодой стихийных бедствий. Необходим новый международный режим налогообложения, чтобы адаптироваться к растущей цифровой экономике и сократить масштабы уменьшения налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов, обеспечив при этом всем странам справедливую долю налоговых доходов.

В заключение, хотя наблюдаются признаки стабилизации, прогнозируемый мировой рост остается вялым, и не прослеживается явных признаков прохождения поворотной точки. В свете этого недопустимо успокаиваться на достигнутом, мир нуждается в укреплении многостороннего сотрудничества и мер политики на национальном уровне, чтобы можно было добиться устойчивого подъема на благо всех.

Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии “Handbook of International Economics” («Справочник по международной экономике»), а до этого была соредактором журнала “American Economic Review” и руководящим редактором журнала “Review of Economic Studies”. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал “Foreign Policy” назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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